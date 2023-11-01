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Романцев: тысячу раз готов подписаться под словами Карпина. История с Головиным подтверждает, что Валерий прав

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Легендарный тренер "Спартака" Олег Романцев поддержал заявление главного тренера сборной России Валерия Карпина, который дал совет футболистам уезжать играть из РПЛ в иностранные лиги.
Фото: ФК "Спартак"
– Тысячу раз готов подписаться под словами Карпина, которые с ног на голову перевернули некоторые депутаты и репортеры. История с Головиным подтверждает, что Валерий прав. А то, что сегодня во Франции аплодируют российскому игроку, говорит об уважении к футболу нашей страны. Что по нынешним временам особенно важно. Головин своей игрой тоже дает понять: нас не вычеркнуть! Удачи тебе, Саша! – цитирует 69-летнего специалиста "СЭ".

После товарищеской игры с Катаром (1:1) главный тренер сборной России Валерий Карпин сделал резонансное заявление, порекомендовав футболистам РПЛ уезжать в иностранные чемпионаты в связи с более высоким уровнем интенсивности игры в них. Эти слова 54-летнего специалиста вызвали широкую общественную дискуссию.

Полузащитник сборной России Александр Головин выступает за "Монако" с 2018 года. В первой части нынешнего сезона 27-летний россиянин уже дважды попадал в символические сборные тура Лиги 1.


Сборная России Карпин Романцев Спартак
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