– Если брать из актуальных игроков, который сейчас в огне – позвал бы Джуда Беллингема. Из "Зенита"? Вендела. Из "Спартака"? Соболев – очень неприятный игрок для соперников. Но позвал бы Зиньковского, он быстрый и маленький — на фланг его, – цитирует Личку "РБ Спорт".
29 октября "Динамо" обыграло "Урал" со счетом 2:1 в домашнем матче 13-го тура чемпионата России и поднялось на 4-ю строчку в таблице РПЛ, набрав 21 очко. В игре с екатеринбургским клубом свою затянувшуюся безголевую серию прервал нападающий "бело-голубых" Константин Тюкавин. В понедельник, 6 ноября, команда Марцела Лички на выезде сыграет против аутсайдера Премьер-Лиги "Сочи" в рамках 14-го тура.
Личка: позвал бы Беллингема, Вендела и Зиньковского в "Динамо"
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка ответил на вопрос, кого из игроков других клубов он хотел бы пригласить к себе в московскую команду.
Фото: Globall Look Press