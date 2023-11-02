- Я хотел бы в это верить и желаю им этого. Но болельщикам нужно набраться терпения. В большей степени вопрос к футболистам. Нужно немного их привести в чувство и объяснить, за какой клуб они играют, - передает слова Бородюка "Чемпионат".
Московское "Динамо" в 13 сыгранных матчах Российской премьер-лиги набрало 21 очко и находится на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата России. Такое же количество баллов у занимающего пятое место ЦСКА, на 1 очко меньше у "Пари Нижнего Новгорода", "Спартака" и "Локомотива". Отставание бело-голубых от лидирующего "Краснодара" составляет 7 очков.
Бородюк - о возможности чемпионства "Динамо": игроков нужно привести в чувство и объяснить, за какой клуб они играют
Экс-нападающий московского "Динамо" Александр Бородюк ответил на вопрос о возможности чемпионства бело-голубых.
Фото: РФС