"Мне кажется, "Краснодар" не продержится. Ещё до зимы "Зенит" выйдет на первое место и уйдёт в отрыв. "Краснодар" ждут два тяжёлых матча — с "Крыльями" и выезд в Санкт?Петербург. Думаю, они потеряют первое место", — передает слова Оздоева "Чемпионат".
После 13 туров РПЛ Краснодар является лидером чемпионата России, набрав 28 очков. Вторым идет "Зенит". У действующего чемпиона страны 26 очков в 13 играх.
Следующий матч в РПЛ "Краснодар" сыграет против "Крыльев Советов". Встреча команд состоится 5 ноября в 14:00.
4 ноября "Зенит" сыграет с "Балтикой" в Калининграде. Начало назначено на 19:00.
Между собой "Зенит" и "Краснодар" сыграют 11 ноября на "Газпром Арене". Стартовый свисток матча прозвучит в 19:30.
Оздоев: думаю, "Краснодар" потеряет первое место, и "Зенит" возглавит чемпионат еще до зимней паузы
Экс-игрок "Зенита" Магомед Оздоев поделился своим мнением о гонке за первое место в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"