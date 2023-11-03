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Журналист Карпов: "Локомотив" договорился о переходе полузащитника "Оренбурга" Лукаса Веры

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Полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера с зимнего трансферного окна будет представлять "Локомотив".
Фото: Василий Пономарев / Матч ТВ
По сведениям источника, стороны договорились о переходе 26-летнего аргентинского футболиста за три миллиона евро. Спортсмен подпишет контракт с новым клубом до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Вера принял участие в 13 матчах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца нынешнего сезона (данные Transfermarkt).

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.


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