Журналист Карпов: "Локомотив" договорился о переходе полузащитника "Оренбурга" Лукаса Веры

Полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера с зимнего трансферного окна будет представлять " Локомотив ".

Фото: Василий Пономарев / Матч ТВ

По сведениям источника, стороны договорились о переходе 26-летнего аргентинского футболиста за три миллиона евро. Спортсмен подпишет контракт с новым клубом до лета 2027 года.



В нынешнем сезоне Вера принял участие в 13 матчах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца нынешнего сезона (данные Transfermarkt).



Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.