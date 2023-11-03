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Гендиректор "Балтики" Волженкин: мы видим, что наша команда добавляет

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Генеральный директор "Балтики" Кирилл Волженкин отметил прогресс калининградской команды.
Фото: ФК "Балтика"
"Мы видим, что команда не только адаптируется к чемпионату России, но и добавляет. В последнем домашнем матче РПЛ против "Краснодар" "Балтика" показала, что готова играть на равных даже с лидерами", — цитирует Волженкина "Матч ТВ".

В РПЛ "Балтика" занимает предпоследнее место. Калининградцы набрали 11 очков в 13 играх. В группе C Кубка России команда Сергея Игнашевича заняла второе место, набрав 12 очков.

Следующим соперником "Балтики" в РПЛ станет петербургский "Зенит". Встреча российских команд состоится 4 ноября в 19:00 в Калининграде.


Балтика Игнашевич
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