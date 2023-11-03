"Мы видим, что команда не только адаптируется к чемпионату России, но и добавляет. В последнем домашнем матче РПЛ против "Краснодар" "Балтика" показала, что готова играть на равных даже с лидерами", — цитирует Волженкина "Матч ТВ".
В РПЛ "Балтика" занимает предпоследнее место. Калининградцы набрали 11 очков в 13 играх. В группе C Кубка России команда Сергея Игнашевича заняла второе место, набрав 12 очков.
Следующим соперником "Балтики" в РПЛ станет петербургский "Зенит". Встреча российских команд состоится 4 ноября в 19:00 в Калининграде.
Гендиректор "Балтики" Волженкин: мы видим, что наша команда добавляет
Генеральный директор "Балтики" Кирилл Волженкин отметил прогресс калининградской команды.
Фото: ФК "Балтика"