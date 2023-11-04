"Футболистам сборной России и её болельщикам будет интересно познать неизведанное в лице кубинских игроков и их философии. Давайте не будем лукавить. Сейчас надо сотрудничать со всеми, кто готов идти на контакт", — передает слова Непомнящего RT.
Российский футбольный союз сообщил, что 20 ноября пройдет товарищеский матч России против национальной команды Кубы. Встреча пройдет в Волгограде.
Сборная России находится в изоляции от международных турниров. Последний официальный матч команда Валерия Карпина сыграла в 2021 году против Хорватии.
В октябре сборная России сыграла 2 матча. Россияне обыграли Камерун со счетом 1:0 и сыграли вничью с Кенией 2:2.
Непомнящий: игрокам сборной России и ее болельщикам будет интересно познать кубинский футбол
Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал предстоящий матч между Россией и Кубой.
Фото: РИА Новости