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Непомнящий: игрокам сборной России и ее болельщикам будет интересно познать кубинский футбол

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Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал предстоящий матч между Россией и Кубой.
Фото: РИА Новости
"Футболистам сборной России и её болельщикам будет интересно познать неизведанное в лице кубинских игроков и их философии. Давайте не будем лукавить. Сейчас надо сотрудничать со всеми, кто готов идти на контакт", — передает слова Непомнящего RT.

Российский футбольный союз сообщил, что 20 ноября пройдет товарищеский матч России против национальной команды Кубы. Встреча пройдет в Волгограде.

Сборная России находится в изоляции от международных турниров. Последний официальный матч команда Валерия Карпина сыграла в 2021 году против Хорватии.

В октябре сборная России сыграла 2 матча. Россияне обыграли Камерун со счетом 1:0 и сыграли вничью с Кенией 2:2.


Сборная России Сборная Кубы Непомнящий
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