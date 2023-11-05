"Успех "Краснодара" это не секрет — только упорная работа и много сил, чтобы так играть до конца", — сказал Алонсо.
"Краснодар" по итогам 13 матчей набрал 28 очков и занимает в турнирной таблице второе место. Если краснодарская команда обыграет сегодня "Крылья Советов", то обгонит "Зенит" (29) и вернёт себе первое место. "Зенит" и "Краснодар" сыграют в следующем туре.
Источник: "Чемпионат".
Алонсо: успех "Краснодара" это не секрет — только упорная работа
Защитник "Краснодара" Хуниор Алонсо высказался об игре команды в нынешнем сезоне.
Фото: "Чемпионат"