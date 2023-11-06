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Мостовой: сейчас вопрос стоит в том, останется ли Гончаренко в "Урале"

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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на результат матча 14-го тура РПЛ между екатеринбургским "Уралом" и казанским "Рубином" (0:1).
Фото: ФК "Урал"
– Когда "Урал" неплохо начал сезон, все начали шуметь. Я тогда говорил, что они проиграют и опустятся на свое место. Сейчас у них ограниченный состав и скамейка не сильно хорошая, поэтому они так ковыряются. Когда нет результата, то убирают тренера. Сейчас вопрос стоит в том, останется ли Гончаренко.

Сегодня в Екатеринбурге состоялся матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Там на родном для себя стадионе "Екатеринбург Арена" "Урал" встретился с казанским "Рубином". Встреча завершилась поражением подопечных Виктора Гончаренко со счетом 0:1. Примечательно, что "шмели" не могут победить уже в девяти подряд матчах в рамках чемпионата страны. В связи с этим в последних турах турнирное положение уральцев заметно ухудшилось – сейчас они идут 12-ми с 16-ю очками на счету.

Источник: Metaratings

Урал Мостовой Гончаренко Рубин
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