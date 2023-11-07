"Останусь ли я в "Спартаке"? Не знаю. Я хочу играть, играть в "Спартаке", — приводит слова Маслова "РБ Спорт"
В текущем сезоне Маслов сыграл 4 матча (225 минут). В них 23-летний защитник не отметился голевыми действиями. Всего в красно-белой футболке футболист сыграл 70 матчей. В составе московского клуба Павел стал победителем Кубка России в 2022 году.
Защитник "Спартака" Маслов: не знаю, останусь ли в команде
Футболист "Спартака" Павел Маслов рассказал о своем будущем в московской команде.
Фото: "Чемпионат"