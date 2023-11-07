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Защитник "Спартака" Маслов: не знаю, останусь ли в команде

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Футболист "Спартака" Павел Маслов рассказал о своем будущем в московской команде.
Фото: "Чемпионат"
"Останусь ли я в "Спартаке"? Не знаю. Я хочу играть, играть в "Спартаке", — приводит слова Маслова "РБ Спорт"

В текущем сезоне Маслов сыграл 4 матча (225 минут). В них 23-летний защитник не отметился голевыми действиями. Всего в красно-белой футболке футболист сыграл 70 матчей. В составе московского клуба Павел стал победителем Кубка России в 2022 году.

Спартак Маслов Российские трансферы
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