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"Спартак" обратился в ЭСК РФС из-за отмененного гола с пенальти Соболева в ворота "Краснодара"

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"Спартак" обратился к Экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу отмененного гола с пенальти нападающего "красно-белых" Александра Соболева в домашнем матче 6-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России с "Краснодаром" (2:3).
Фото: "Матч ТВ"
Как утверждает источник со ссылкой на службу коммуникаций РФС, причиной обращения "Спартака" в ЭСК РФС стал эпизод с отменой взятия ворот после удара форварда "красно-белых" Александра Соболева с пенальти на 84-й минуте.

26-летний форвард реализовал 11-метровый удар, однако главный судья Евгений Буланов после подсказки VAR отменил гол из-за двойного касания мяча футболистом. Игра завершилась поражением москвичей со счетом 2:3.

Несмотря на поражение, "Спартак" обеспечил себе первое место в квартете и выход в Путь РПЛ. "Краснодар" финишировал третьим в группе и продолжит борьбу за трофей в нижней сетке Пути регионов.

Источник: "СЭ"

Спартак ЭСК Краснодар Соболев Судейство Кубок России
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