Как сообщает руководитель Минцифры Максут Шадаев, полтора миллиона жителей России оформили карту болельщика (Fan ID) через портал "Госуслуги". Из них 200 тысяч паспортов болельщиков выдано в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
– Полтора миллиона через "Госуслуги". Других цифр нет, – цитирует Шадаева "РИА Новости".
Напомним, с 1 января 2023 года паспорт болельщика является обязательным документом для посещения матчей чемпионата России по футболу. Ранее бывший главный тренер казахстанского "Барыса" Андрей Назаров призвал хоккей не идти по пути футбола во избежание введения Fan ID на играх чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги.
"РИА Новости": 1,5 млн россиян оформили Fan ID через портал Госуслуг
Паспорт болельщика (Fan ID) через портал Госуслуг оформили 1,5 млн россиян.
Фото: РФС