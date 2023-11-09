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Пруцев-старший: за Данила в "Спартаке" выступали Каттани и Зарема Салихова

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Игорь Пруцев, отец полузащитника "Спартака" Данила Пруцева, рассказал о тех людях, которые поддерживали переход его сына в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
23-летний футболист перешел из самарских "Крыльев Советов" в "Спартак" зимой 2022 года. Сумма трансфера составила порядка полутора миллионов евро.

– При всех тренерах он трудился и доказывал, что достоин играть – Абаскаль не исключение. Насколько я знаю, в него поверил бывший спортивный директор "Спартака" Лука Каттани, руководство команды. Наслышан, что и Зарема Салихова была за кандидатуру Данила. Сейчас своей игрой, трудолюбием и отдачей за клуб он доказывает, что был достоин приглашения в "Спартак". Надеюсь, что в сборной России Валерий Карпин на него также рассчитывает, – цитирует Пруцева-старшего Metaratings.

В нынешнем сезоне Данил Пруцев принял участие в 12 матчах чемпионата России в составе "Спартака". На счету полузащитника два забитых мяча и две голевые передачи.

5 ноября "Локомотив" в большинстве не смог обыграть "Спартак" в столичном дерби в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча на "РЖД Арене" в Черкизове завершилась вничью - 1:1. При этом "красно-белые" больше тайма играли вдесятером после удаления на 38-й минуте полузащитника Даниила Хлусевича.

После 14 сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля набрала 21 очко и расположилась на шестом месте в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 10 очков. В ближайшем туре "Спартак" сыграет с "Ростовом".

Спартак Пруцев Каттани Салихова
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