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Зарема Салихова: Пруцев как трансферная цель у моих советников давно был на карандаше

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Экс-член совета директоров "Спартака" Зарема Салихова рассказала о курсе "красно-белых" на создание костяка из молодых российских футболистов в период ее работы в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
– Каттани считал, что "Спартаку" необходим футболист амплуа Верратти. Именно в Пруцеве мы увидели эти характеристики и осуществили его трансфер. По человеческим качествам и самоотдаче Данил старше своих лет. Пруцев как трансферная цель у моих советников был давно на карандаше. Лука Катани видел "Спартак", основа которого состоит из лучших российских игроков. Так в команду пришли Пруцев, Зиньковский, Хлусевич, Классен, – цитирует Салихову Metaratings.

Ранее Игорь Пруцев, отец полузащитника "Спартака" Данила Пруцева, рассказал, что Зарема Салихова и экс-спортивный директор "красно-белых" Лука Каттани выступали за переход его сына в московский клуб. В нынешнем сезоне Данил Пруцев принял участие в 12 матчах чемпионата России в составе "Спартака", забив 2 гола и сделав 2 ассиста.

В минувшие выходные "Спартак" вдесятером удержал ничью в московском дерби с "Локомотивом" (1:1) и поднялся на шестую строчку в таблице чемпионата России, набрав 21 очко после 14-ти сыгранных туров. Отставание "красно-белых" от замыкающего топ-3 ЦСКА составляет 3 очка. В ближайшем туре команда Гильермо Абаскаля на своем поле примет "Ростов", который с 17 очками идет одиннадцатым в РПЛ.

По итогам 6 туров групповой стадии Пути РПЛ Кубка России "Спартак" набрал 12 очков и вышел в плей-офф с 1-го места в квартете D. Соперником "красно-белых" в 1/4 финала турнира станет "Оренбург". Полуфиналист Пути РПЛ определится по сумме двух матчей. Первая игра пройдет в период с 28 по 30 ноября, вторая – с 12 по 14 марта. Проигравший сохранит шансы побороться за трофей в нижней сетке Пути регионов.

Спартак Салихова Пруцев Каттани
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