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Агент Баринова – о пропуске сбора национальной команды: решили, что надо сделать паузу

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Павел Банатин, агент капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова, объяснил заявление московского клуба по поводу пропуска его клиентом ноябрьского сбора национальной команды.
Фото: ФК "Локомотив"
– После игры со "Спартаком" появились проблемы в области задней поверхности бедра. После проведенного обследования в "Локомотиве" совместно с медицинской службой сборной России решили, что надо сделать паузу, залечить. Для того чтобы к зимней части сезона Баринов был в полной боевой готовности. Игру с "Ахматом" Дима пропустит из-за дисквалификации, – напомнил агент в интервью "СЭ".

9 ноября пресс-служба "Локомотива" сообщила, что капитан и полузащитник "железнодорожников" Дмитрий Баринов пропустит сбор национальной команды по медицинским показаниям из-за "незначительных мышечных проблем". УТС пройдет в подмосковном Новогорске с 13 по 18 ноября 2023 года. Всего в расширенный состав сборной России попали 29 игроков. В рамках ноябрьского международного окна сборная России проведет товарищескую игру с национальной командой Кубы, которая пройдет 20 ноября в Волгограде. Накануне РФС запустил продажу билетов на этот матч.

В нынешнем сезоне Баринов принял участие в 14 играх "Локомотива" в чемпионате страны, отметившись одним голом. 11 ноября команда Михаила Галактионова дома примет грозненский "Ахмат" в 15-м туре Российской Премьер-Лиги.

Локомотив Сборная России Баринов Травмы Сборная Кубы Товарищеские матчи
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