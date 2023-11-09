– "Спартак" – один из самых знаменитых российских клубов. Сейчас мы не играем в Европе, но надеюсь, что в будущем вернемся. Уверен, что мой выбор был правильным. То, что я увидел здесь, соответствует моим ожиданиям.
Если сравнить РПЛ с чемпионатом Португалии, то тут все несколько иначе. В Португалии есть 3–4 сильных клуба, а остальные все на ступень ниже по всем показателям. В России минимум 6–7 команд одинаково высокого уровня с серьезными амбициями. Невозможно предугадать, кто по итогам сезона станет первым, – подчеркнул Рябчук в эфире телеканала "Матч ТВ".
После 14-ти сыгранных туров Премьер-Лиги команда Гильермо Абаскаля расположилась на шестой строчке в таблице РПЛ, набрав 21 очко. "Ростов" с 17 очками идет одиннадцатым.
Матч между "Спартаком" и "Ростовом" состоится в воскресенье в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена" и закроет программу первого круга чемпионата России. Стартовый свисток раздастся в 19:30 по местному времени. Игру на федеральном телеканале "Матч ТВ" прокомментируют Константин Генич и Тимур Журавель.
Рябчук: надеюсь, в будущем мы вернемся в Европу. Уверен, мой выбор был правильным
Защитник "Спартака" Олег Рябчук сравнил уровень конкуренции в чемпионатах России и Португалии.
Фото: ФК "Спартак"