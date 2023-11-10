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Агент Ариаса подтвердил интерес к игроку из России. Писали, что Джона хочет подписать "Зенит"

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Агент Джанлука Петруцциелло, представляющий интересы нападающего "Флуминенсе" Джона Ариаса, подтвердил интерес к игроку со стороны российских клубов.
Фото: ФК "Флуминенсе"
"Мы каждый день узнаем об интересе к Ариасу разных клубов, в том числе из России. У игрока есть контракт с "Флуминенсе", и мы подумаем о его будущем после клубного чемпионата мира", — сказал Петруцциелло.

26-летний Ариас выступает на позиции правого вингера. В нынешнем сезоне он принял участие в 55 матчах, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с бразильской командой рассчитан до лета 2026 года. Сообщалось, что ранее "Флуминенсе" отказался продавать игрока в "Зенит" за 12 миллионов евро.

Клубный чемпионат мира пройдёт с 12 по 22 декабря 2023 года.

Источник: Sport24.

Флуминенсе Зенит Российские трансферы
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