"Мы каждый день узнаем об интересе к Ариасу разных клубов, в том числе из России. У игрока есть контракт с "Флуминенсе", и мы подумаем о его будущем после клубного чемпионата мира", — сказал Петруцциелло.
26-летний Ариас выступает на позиции правого вингера. В нынешнем сезоне он принял участие в 55 матчах, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с бразильской командой рассчитан до лета 2026 года. Сообщалось, что ранее "Флуминенсе" отказался продавать игрока в "Зенит" за 12 миллионов евро.
Клубный чемпионат мира пройдёт с 12 по 22 декабря 2023 года.
Источник: Sport24.
Агент Ариаса подтвердил интерес к игроку из России. Писали, что Джона хочет подписать "Зенит"
Агент Джанлука Петруцциелло, представляющий интересы нападающего "Флуминенсе" Джона Ариаса, подтвердил интерес к игроку со стороны российских клубов.
Фото: ФК "Флуминенсе"