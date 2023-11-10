"К Батчи есть интерес со стороны клубов Европы, не только МЛС. Несколько английских клубов также проявляют к нему интерес", — сказал Мариньо.
25-летний Батчи родился в Португалии, но принял решение выступать за сборную Анголы. В нынешнем сезоне полузащитник в 18 матчах за "Краснодар" забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
Источник: "РБ Спорт".
Агент Батчи: к нему есть интерес со стороны английских клубов
Агент Эдуардо Мариньо, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Жуана Батчи, признался, что к его клиенту проявляют интерес клубы из Англии.
Фото: ФК "Краснодар"