"Караваев получил небольшое повреждение. Пока сложно сказать о сроках возвращения, через неделю будет понятнее", - приводит "Матч ТВ" слова Семака.
Игра лидеров текущего розыгрыша РПЛ "Зенит" - "Краснодар" в рамках 15-го тура состоится сегодня, 11 ноября, на стадионе "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Начало матча в 19:30 по местному времени. Краснодарцы на данный момент лидируют в турнирной таблице, набрав 31 очко, команда Сергея Семака идет на второй строчке и отстает на два балла.
Семак: у Караваева небольшое повреждение. Пока сложно сказать о сроках возвращения
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в преддверии матча 15-го тура РПЛ против "Краснодара" рассказал, почему в составе петербуржцев отсутствует защитник Вячеслав Караваев.
Фото: "СЭ"