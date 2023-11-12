"Я могу сказать, что мы живы. Это дает уверенность, что мы все исправим. Бывают разные ситуации, сейчас она поправима. У каждого своя дорога, кому-то она дается легче, кому-то труднее. Этот путь я должен пройти вместе с командой", - цитирует Ромащенко "Матч ТВ".
Вчера, 11 ноября, "Ахмат" в гостях уступил московскому "Локомотиву" со счетом 2:1 в матче пятнадцатого тура российской Премьер-лиги. Напомним, грозненцы вели в счете до 79-й минуты встречи, однако не сумели набрать ни одного очка. Это поражение стало для подопечных Мирослава Ромащенко пятым в чемпионате России и шестым подряд, включая игры Кубка страны. После 15 проведенных туров "Ахмат" набрал 12 очков и находится на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне стыковых матчей.
Ромащенко - о серии из 5 поражений в РПЛ подряд: этот путь я должен пройти вместе с командой
Наставник "Ахмата" Мирослав Ромащенко уверен, что команде по силам исправить ситуацию.
Фото: ФК "Ахмат"