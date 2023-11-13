"Когда уходит такой лидер, как Малком, любая команда просядет. Уберите из «Краснодара» Кордобу и ничего хорошего не будет. Потеряв такого футболиста, надо приобретать мастера. Видно, что Семак пробует новые сочетания, схемы", — приводит слова Гришина "РБ Спорт".
Малком ушел из "Зенита" минувшим летом. Бразилец перешел в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии за 60 млн. евро. В сезоне-2022/2023 вингер стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 23 голами на счету.
Сейчас действующий чемпион России занимает второе место в РПЛ. Петербургский клуб набрал 30 очков в 15 матчах чемпионата. В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с "Сочи". Игра пройдет 25 ноября.
Гришин: "Зенит" просел после ухода Малкома
Фото: ФК "Зенит"