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Гришин: "Зенит" просел после ухода Малкома

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Бывший игрок "Динамо" Александр Гришин заявил, что "Зенит" просел после ухода Малкома.
Фото: ФК "Зенит"
"Когда уходит такой лидер, как Малком, любая команда просядет. Уберите из «Краснодара» Кордобу и ничего хорошего не будет. Потеряв такого футболиста, надо приобретать мастера. Видно, что Семак пробует новые сочетания, схемы", — приводит слова Гришина "РБ Спорт".

Малком ушел из "Зенита" минувшим летом. Бразилец перешел в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии за 60 млн. евро. В сезоне-2022/2023 вингер стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 23 голами на счету.

Сейчас действующий чемпион России занимает второе место в РПЛ. Петербургский клуб набрал 30 очков в 15 матчах чемпионата. В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с "Сочи". Игра пройдет 25 ноября.

Зенит Гришин Малком Аль-Хиляль
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