- Мне кажется, Карпину сложно, он мысленно тренер клуба, а сборная так… Поставьте любого другого тренера, который будет строить команду на будущее, он будет вызывать всех. Не уверен, что кто-то придет и скажет, что у него мышечная травма. Мы посмотрели, эксперименты не удались. Хочу видеть только основной состав. Пускай они будут кривые, косые, но будут биться и показывать тот футбол, который мы увидели с Камеруном. Кто не может - пусть выходит на уколах и бьется, - передает слова Быстрова Matchtv.ru.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин на период отстранения национальной команды от международных соревнований со стороны УЕФА и ФИФА работает в ней на правах совмещения с аналогичной должностью в "Ростове". С февраля 2022 года сборная России может проводить только товарищеские матчи, в которых Карпин широко варьирует состав.
20 ноября наша национальная команда встретится в Волгограде со сборной Кубы, игра начнется в 19:30 по московскому времени. В октябре 2023 года подопечные Карпины победили в домашней встрече Камерун (1:0) и сыграли вничью с Кенией (2:2) на нейтральном поле в турецкой Анталье.
Быстров: хочу видеть у сборной России только основной состав. Пусть будут кривые, косые, но будут биться хоть на уколах
Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о принципах комплектования национальной команды при Валерии Карпине.
Фото: МатчТВ