"Такие ситуации случаются в каждой команде, особенно после эмоциональных игр. Важно, чтобы подобные конфликты оставались внутри раздевалки и не выходили за ее пределы. Такой опытный футболист, как Дзюба, имеет право делать замечания молодым игрокам.." — сказал Наумов.
Позднее в "Локомотиве" опровергли факт возможного конфликта между игроками, а сами футболисты посмеялись над информацией, выложив в своих соцсетях ролики, на которых уступающий в антропометрии человек бьёт гиганта.
Источник заявлял, что конфликт случился в раздевалке после матча "Локомотива" со "Спартаком" (1:1) в 14-м туре РПЛ. Также было добавлено, что генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко предъявил главному тренеру Михаилу Галактионову за потерянную раздевалку, связав это с наличием в ней Дзюбы.
Источник: "Матч ТВ".
Экс-президент "Локо" Наумов: Дзюба имеет право делать замечания молодым игрокам
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал слухи о конфликте между нападающими команды Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.
Фото: "Чемпионат"