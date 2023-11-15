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Экс-президент "Локо" Наумов: Дзюба имеет право делать замечания молодым игрокам

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Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал слухи о конфликте между нападающими команды Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.
Фото: "Чемпионат"
"Такие ситуации случаются в каждой команде, особенно после эмоциональных игр. Важно, чтобы подобные конфликты оставались внутри раздевалки и не выходили за ее пределы. Такой опытный футболист, как Дзюба, имеет право делать замечания молодым игрокам.." — сказал Наумов.

Позднее в "Локомотиве" опровергли факт возможного конфликта между игроками, а сами футболисты посмеялись над информацией, выложив в своих соцсетях ролики, на которых уступающий в антропометрии человек бьёт гиганта.

Источник заявлял, что конфликт случился в раздевалке после матча "Локомотива" со "Спартаком" (1:1) в 14-м туре РПЛ. Также было добавлено, что генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко предъявил главному тренеру Михаилу Галактионову за потерянную раздевалку, связав это с наличием в ней Дзюбы.

Источник: "Матч ТВ".

Наумов Пиняев Дзюба Локомотив
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