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Яновский: чтобы ЦСКА поборолось за медали, зимой армейцам необходимо усиление

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Экс-полузащитник сборной России Игорь Яновский оценил шансы ЦСКА попасть в тройку призеров РПЛ по итогам текущего сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я слежу за центральными матчами ЦСКА. Второй год Владимир Федотов проделывает великолепную работу, извлекая максимум из скромной обоймы. Команда держится в верхней части таблицы. Однако, чтобы бороться за медали, зимой армейцам нужно серьезное усиление. А то в последнем туре у них в заявке была только молодежь", — приводит слова Яновского "СЭ".

По итогам первого круга РПЛ ЦСКА занимает пятое место. Команда Владимира Федотова набрала 25 очков. В последнем матче армейцы в гостях сыграли вничью с воронежским "Факелом". Финальный счет встречи 1:1. Гол оформил игрок красно-синих Виктор Давила. В 16-м туре московский клуб встретится с "Динамо". Дерби состоится 25 ноября на стадионе "ВЭБ Арена". Начало назначено на 17:30.

Яновский ЦСКА
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