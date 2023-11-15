"Мы с Гильерме в хороших отношениях. Знакомы с ним с того момента, когда я был в "Локомотиве" в 2016 году. Гиля мне подсказывает и помогает, общаемся на футбольные и нефутбольные темы", - цитирует Лантратова "СЭ".
Илья Лантратов перешел в московский "Локомотив" в январе этого года из "Химок". На его счету 32 матча в составе "железнодорожников", 37 пропущенных мячей и 8 встреч, в которых голкипер оставил свои ворота "сухими". В текущем сезоне Лантратов принял участие в 17 играх, в которых четырежды отстоял на ноль и пропустил 20 голов.
Лантратов: мы с Гильерме в хороших отношениях, он мне подсказывает и помогает
Вратарь "Локомотива" и сборной России Илья Лантратов рассказал об отношениях с голкипером Маринато Гильерме.
Фото: ФК "Локомотив"