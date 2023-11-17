"Мухин на следующей неделе вернется в Москву, восстановление идет по плану. Возвращения на поле стоит ждать не раньше мая", - приводит ТАСС слова Безуглова.
Напомним, опорный полузащитник ЦСКА Максим Мухин получил травму в игре против "Рубина" в 12-м туре РПЛ (0:0). Позднее 22-летнему хавбеку диагностировали разрыв крестообразной связки колена. В начале ноября футболист перенес операцию в Германии.
В нынешнем сезоне Мухин провел за "армейцев" 16 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
Полузащитник ЦСКА Мухин вернется на поле не раньше мая
Руководитель медицинского департамента московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, когда хавбек Максим Мухин сможет вернуться на поле.
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