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Карраскаль: "Динамо" постарается вклиниться в борьбу "Краснодара" с "Зенитом"

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Полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль заявил, что его команда постарается войти в чемпионскую гонку в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Думаю, если мы улучшим некоторые моменты, укрепим победный менталитет, то сможем бороться за самые высокие места. У нас хорошая команда, есть всё для этого. Мы постараемся вклиниться в борьбу "Краснодара" с "Зенитом", — приводит слова Карраскаля "Чемпионат".

Сейчас "Динамо" находится на третьей строчке в РПЛ. Команда Марцела Лички набрала 25 очков в 15 играх чемпионата. 25 ноября бело-голубые сыграют гостевой матч с ЦСКА. Начало — 17:30 (мск). В текущем сезоне Карраскаль сыграл 11 матчей. В них колумбийский полузащитник отметился 1 голевой передачей

Карраскаль Динамо Зенит Краснодар
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