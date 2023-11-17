"Думаю, если мы улучшим некоторые моменты, укрепим победный менталитет, то сможем бороться за самые высокие места. У нас хорошая команда, есть всё для этого. Мы постараемся вклиниться в борьбу "Краснодара" с "Зенитом", — приводит слова Карраскаля "Чемпионат".
Сейчас "Динамо" находится на третьей строчке в РПЛ. Команда Марцела Лички набрала 25 очков в 15 играх чемпионата. 25 ноября бело-голубые сыграют гостевой матч с ЦСКА. Начало — 17:30 (мск). В текущем сезоне Карраскаль сыграл 11 матчей. В них колумбийский полузащитник отметился 1 голевой передачей
Карраскаль: "Динамо" постарается вклиниться в борьбу "Краснодара" с "Зенитом"
Полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль заявил, что его команда постарается войти в чемпионскую гонку в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"