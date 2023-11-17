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Канчельскис: я рекомендовал Файзуллаева “Локомотиву”, но они его профукали

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Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис признался, что он советовал московскому “Локомотиву” подписать полузащитника из Узбекистан Аббосбека Файзуллаева.
Фото: ПФК ЦСКА
– Кто меня удивил из футболистов в первом круге РПЛ? Тюкавин хорошо выступает. Пришел Файзуллаев, который показывает хороший футбол в ЦСКА. Повторюсь, что я рекомендовал его “Локомотиву”. Они его профукали, но это уже их проблемы.

20-летний Аббосбек Файзуллаев стал футболистом московского ЦСКА в августе текущего года. Полузащитник перешел в стан красно-синих из “Пахтакора”. Его действующее соглашение с российским клубом рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Файзуллаева в два миллиона евро. В этом сезоне РПЛ Аббосбек забил один гол и оформил четыре ассиста в десяти матчах РПЛ.

Источник: Metaratings

Канчельскис Файзуллаев ЦСКА Локомотив Российские трансферы
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