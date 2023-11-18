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Главный тренер 2DROTS - о поражении от "Динамо": подготовка длиной в неделю - это мало

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Наставник клуба Медиалиги 2DROTS Дмитрий Кузнецов поделился мыслями после товарищеской игры против московского "Динамо" (1:2).
Фото: ФК "Динамо"
"Когда ты играешь, это счастье. Физически мы не просели, выглядели нормально, но подготовка длиной в неделю, хоть и в Турции - это мало. Не остался на пенальти, потому что ребята заслужили, пусть они бьют, я свое отбил уже", - приводит слова Кузнецова "СЭ".

Сегодня, 18 ноября, состоялась товарищеская встреча столичного "Динамо" и команды Медиалиги 2DROTS. Матч прошел в Москве на стадионе "ВТБ Арена" и завершился со счетом 2:1 в пользу "бело-голубых".

После ноябрьского перерыва на матчи сборным подопечные Марцела Лички сыграют в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги против ЦСКА. Игра запланирована на 25 ноября, начало - в 17:30 по столичному времени.

Динамо 2DROTS Товарищеские матчи
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