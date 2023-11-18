- Народу много, фанаты пришли. Но в целом бесполезная игра. Могли сегодня играть с командой РПЛ, а не с медиафутболом. Из 2DROTS никто не удивил. С ФНЛ вообще нет смысла сравнивать. Вполне возможно, что могли сыграть с "Крыльями".
В субботу, 18 ноября, состоялся контрольный матч, в котором столичное "Динамо" принимало на своем поле 2DROTS. Встреча проходила в Москве на стадионе "ВТБ Арена" и закончилась победой подопечных Марцела Лички со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе "бело-голубых" отличились защитники Роберто Фернандес и Леон Зайдензаль.
Напомним, после 15 прошедших туров "Динамо" набрало 25 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: "Чемпионат"
Помощник главного тренера "Динамо": в целом бесполезная игра. Могли сегодня играть с командой РПЛ, а не с медиафутболом
Помощник главного тренера "Динамо" Адесойе Ойеволе назвал бесполезной товарищескую игру против клуба Медиалиги 2DROTS (2:1).
Фото: Чемпионат.com