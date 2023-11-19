"Наверняка большинство людей не думают так, как Василий. Никогда человек не должен говорить плохо о своей стране, когда идет военный конфликт. Вот закончатся события на Украине, говори что хочешь. Но сегодня нужно поддерживать страну, тем более, в тяжелое время. А не навязывать молодому поколению покинуть ее", — сказал Божович.
Ранее Березуцкий высказал мнение, что для роста профессионального спортсмена прямо сейчас ему нужно покинуть Россию. Однако, если спортсмена просто интересует заработок, он может оставаться в стране. Сам Березуцкий около восьми месяцев проживает в Испании и, по его словам, собирается провести в этой стране ближайшие несколько лет. В последний раз в России Березуцкий работал в прошлом году, когда входил в тренерский штаб своего брата Алексея в ЦСКА.
Источник: Sport24.
Божович — Березуцкому: нужно поддерживать Россию в тяжелое время, а не навязывать молодым покинуть ее
Бывший главный тренер российских команд Миодраг Божович ответил экс-защитнику ЦСКА Василию Березуцкому на призыв к молодым спортсменам уезжать из страны ради роста.
Фото: "Чемпионат"