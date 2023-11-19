"Могу ли назвать результаты ЦСКА в первом круге РПЛ удовлетворительными? Да, могу. Были хорошие моменты, были победы. Мало поражений — это тоже можно отметить. Остаются ли шансы догнать "Краснодар" и "Зенит"? Все еще впереди", — сказал Рядно.
18-летний Рядно с нынешнего сезона стал наигрываться в качестве игрока основного состава армейцев. На его счету уже 11 проведенных матчей за ЦСКА, в которых он забил гол и отдал голевую передачу.
ЦСКА после 15 туров РПЛ занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 25 очков. У идущего первым "Краснодара" их 32, у "Зенита", занимающего второе место, — 30.
Источник: "Известия".
Рядно: может ли ЦСКА догнать "Краснодар" и "Зенит"? Все еще впереди
Защитник ЦСКА Михаил Рядно высказался о выступлении команды в первом круге РПЛ, а также оценил шансы догнать "Краснодар" и "Зенит".
Фото: "Чемпионат"