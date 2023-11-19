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Генсекретарь Ассоциации футбола Кубы: когда прилетели в Россию, поняли, что нам нужны другие бутсы, чтобы сыграть матч

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Генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас рассказал, с какой проблемой столкнулась команда в преддверии товарищеского матча против России.
Фото: "Матч ТВ"
- Встал вопрос нужных бутс. У нас синтетические поля, как правило, газон не такой влажный, и поэтому используем бутсы с короткими шипами. Когда прилетели в Россию, поняли, что нам нужна другая обувь, чтобы сыграть матч. Купили бутсы в Волгограде? Да, купили бутсы здесь.

В понедельник, 20 ноября, в Волгограде состоится товарищеский матч, в котором сборная России, под руководством Валерия Карпина, сыграет с национальной командой Кубы. Игра пройдет на стадионе "Волгоград-Арена" и начнется в 19:30 по Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым из Белоруссии. Напомним, в октябре российская команда провела два контрольных поединка - против сборной Камеруна (1:0) и сборной Кении (2:2).

Источник: "Матч ТВ"

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