- Вариант с возвращением Александра в Швецию возможен. Главное, чтобы клуб соответствовал амбициям. По Саше действительно периодически спрашивают шведские и датские клубы. Они в принципе следят за ситуацией. Он достаточно успешно выступал в Швеции, а шведский чемпионат сейчас, наверное, посильнее российского. Норвежский "Мольде" и "Юргорден" мониторят ситуацию. Датский "Нордшеллан" тоже.
Голкипер Александр Васютин является воспитанником академии петербургского "Зенита". За свою карьеру 28-летний вратарь защищал ворота финской "Лахти", норвежского "Сарпсборга" и шведского клуба "Юргорден". В нынешнем сезоне Васютин провел всего один матч за "сине-бело-голубых" в российской Премьер-лиге и пропустил три мяча. Также он принял участие в четырех встречах текущего розыгрыша Кубка России, в которых пропустил четыре гола и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности. В составе родного клуба футболист дважды становился чемпионом России, три раза выигрывал Суперкубок и один раз Кубок страны.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Васютина подтвердил интерес "Мольде", "Юргордена" и "Нордшеллана" к игроку "Зенита"
Агент вратаря "Зенита" Александра Васютина Александр Дубровин подтвердил интерес ряда скандинавских клубов к своему клиенту.
Фото: ФК "Зенит"