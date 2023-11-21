"Думаю, наш футбол стал немного слабее из-за того, что не приезжают хорошие легионеры, как это было раньше. А так, появляется много хороших молодых российских игроков", — приводит слова Жиркова "СЭ".
РПЛ находится в изоляции от еврокубков с февраля 2022 года. Сейчас в чемпионате на первом месте идет "Краснодар", набрав 32 очка. Далее находится "Зенит" с 30 очками на счету. Замыкает тройку лидеров "Динамо". Московская команда набрала 25 очков.
Жирков: думаю, российский футбол стал немного слабее
Экс-игрок лондонского "Челси" и петербургского "Зенита" Юрий Жирков оценил уровень российского футбола.
Фото: ФК "Химки"