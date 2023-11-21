"Я очень сильно взгрустнул, когда увидел новость. Я всегда любил и ценил Дзагу, потому что он очень искренний парень, все делал от души. Алан всегда все делал на улыбке, любое упражнение ему было в радость, в удовольствие, а не в тягость. Таких футболистов у нас мало. Наберу сейчас Дзаге, скажу, что у него была классная карьера", — приводит слова Гончаренко "Чемпионат".
21 ноября стало известно, что Дзагоев принял решение завершить свою карьеру игрока. Причиной ухода из профессионального спорта стало множество травм, которые преследовали игрока во время его карьеры. Последним клубом для футболиста стала греческая "Ламия". За команду спортсмен провел 2 матча без голевых действий на счету.
В РПЛ Дзагоев сыграл 282 матча. В них российский полузащитник забил 55 мячей и отдал 75 голевых передач. Алан трижды становился чемпионом чемпионата России.
Гончаренко — о завершении карьеры Дзагоева: таких футболистов, как он, в России мало
Наставник "Урала" Виктор Гончаренко высказался о завершении карьеры экс-полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.
Фото: Sport24