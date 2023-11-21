"Рано или поздно любая песня заканчивается. Продолжаем жить с позитивным настроем. Моим болельщикам, болельщикам ЦСКА огромная благодарность – всех люблю, всех обнял", — приводит слова Дзагоева "Чемпионат".
21 ноября Алан Дзагоев решил завершить карьеру футболиста. Последней командой для игрока стала греческая "Ламия".
В футболке ЦСКА Дзагоев выходил на поле 395 раз. За это время полузащитник 77 раз поразил ворота соперников и 93 раза отдавал голевые передачи одноклубникам.
Дзагоев обратился к болельщикам ЦСКА после завершения своей карьеры
Экс-футболист сборной России Алан Дзагоев поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку.
Фото: ПФК ЦСКА