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Петрушин: Головин просто молодец. Не валяет дурака, играя за сборную России

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Экс-полузащитник московского "Динамо" Алексей Петрушин оценил игру полузащитника "Монако" Александра Головина в игре России и Кубы.
Фото: РФС
"Головин просто молодец. Я его очень уважаю. Он выходит и играет. Не валяет дурака, что я звезда, а вы все так. Он стал главным зачинщиком всех наших атак в первом тайме. И сам забил, и отдал шикарный пас Облякову", — приводит слова Петрушина "Еврофутбол.ру".

20 ноября сборная России играла против Кубы. Команда Валерия Карпина смогла победить соперника со счетом 8:0. Александр Головин отыграл 45 минут. За это время полузащитник смог забить 1 мяч и отдать 1 голевую передачу.

Сейчас Головин играет в "Монако". В нынешнем сезоне чемпионата Франции 27-летний игрок забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Сборная России Петрушин Головин Монако
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