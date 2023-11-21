"Головин просто молодец. Я его очень уважаю. Он выходит и играет. Не валяет дурака, что я звезда, а вы все так. Он стал главным зачинщиком всех наших атак в первом тайме. И сам забил, и отдал шикарный пас Облякову", — приводит слова Петрушина "Еврофутбол.ру".
20 ноября сборная России играла против Кубы. Команда Валерия Карпина смогла победить соперника со счетом 8:0. Александр Головин отыграл 45 минут. За это время полузащитник смог забить 1 мяч и отдать 1 голевую передачу.
Сейчас Головин играет в "Монако". В нынешнем сезоне чемпионата Франции 27-летний игрок забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.
Петрушин: Головин просто молодец. Не валяет дурака, играя за сборную России
Экс-полузащитник московского "Динамо" Алексей Петрушин оценил игру полузащитника "Монако" Александра Головина в игре России и Кубы.
Фото: РФС