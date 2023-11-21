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Агент Ренана: консультации по уходу моего игрока из "Зенита" есть

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Агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы футболиста "Зенита" Роберта Ренана, прокомментировал слухи об уходе игрока из российского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Уход Ренана из "Зенита"? Есть только консультации по нему", — приводит слова Гарсии "СДЗД".

Ранее в СМИ появились слухи, что Ренан привлек внимание своей игрой некоторых европейских команд и эти клубы уже направили свои запросы по защитнику. За "Зенит" в этом сезоне бразилец сыграл 8 матчей, в которых 20-летний футболист не смог отличиться результативными действиями.

Ренан Зенит Российские трансферы
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