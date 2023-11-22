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Родолфо: Дзюба - красавчик, смог бы играть за "Реал" или "Барселону"

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Экс-защитник "Локомотива" Родолфо высказался о 35-летнем форварде красно-зеленых Артеме Дзюбе.
Фото: Getty Images
- Дзюба - красавчик, очень сильный нападающий - уровня европейского футбола. Он похож на форварда из испанской лиги. Артем смог бы играть за большие клубы Испании - мадридский "Реал" или "Барселону", например, - передает слова Родолфо "РБ Спорт".

35-летний нападающий Артем Дзюба уезжал из РПЛ в зарубежный чемпионат, подписав контракт с турецким "Адана Демирспор", однако не смог стать основным в этом клубе и после пяти сыгранных матчей с одним голом расторг соглашение по обоюдному согласию. В текущем сезоне на счету форварда "Локомотива" 4 забитых гола и 3 ассиста в 17 матчах во всех турнирах.

Локомотив Реал Барселона Дзюба Родолфо
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