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Агентство Алипа - об интересе "МЮ": Нуралы принадлежит "Зениту" и сконцентрирован на завоевании чемпионства

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В представляющем интересы центрального защитника "Зенита" Нуралы Алипа агентстве Player Career Management прокомментировали информацию об интересе к игроку со стороны "Манчестер Юнайтед".
Фото: Getty Images
- В агентство никто не обращался - остальное на совести авторов... Игрок принадлежит "Зениту" и в данный момент сконцентрирован на том, чтобы помочь клубу в завоевании чемпионства, - передает слова представителя агентства "СЭ".

Ранее казахстанские СМИ опубликовали информацию об интересе к 23-летнему центральному защитнику "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алипу со стороны британского "Манчестер Юнайтед". Сообщалось, что манкунианцев якобы привлекли успешная игра Алипа за национальную сборную и его не слишком высокая стоимость.

Источник: защитник "Зенита" Алип интересен "Манчестер Юнайтед"

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