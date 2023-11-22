- В агентство никто не обращался - остальное на совести авторов... Игрок принадлежит "Зениту" и в данный момент сконцентрирован на том, чтобы помочь клубу в завоевании чемпионства, - передает слова представителя агентства "СЭ".
Ранее казахстанские СМИ опубликовали информацию об интересе к 23-летнему центральному защитнику "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алипу со стороны британского "Манчестер Юнайтед". Сообщалось, что манкунианцев якобы привлекли успешная игра Алипа за национальную сборную и его не слишком высокая стоимость.
Источник: защитник "Зенита" Алип интересен "Манчестер Юнайтед"
Агентство Алипа - об интересе "МЮ": Нуралы принадлежит "Зениту" и сконцентрирован на завоевании чемпионства
В представляющем интересы центрального защитника "Зенита" Нуралы Алипа агентстве Player Career Management прокомментировали информацию об интересе к игроку со стороны "Манчестер Юнайтед".
Фото: Getty Images