Сенников: Мостовой может стать топ-тренером в России. У него огромный опыт

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Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников оценил перспективы Александра Мостового на тренерском поприще.
Фото: Елена Никитченко / ТАСС
"Возможно, Мостовой будет топ-тренером России. У него огромный опыт футболиста, работал с хорошими тренерами", — сказал Сенников.

Напомним, сейчас Мостовой, именуемый в народе "Царь", проходит обучение в Российском футбольном союзе на тренерскую лицензию. Он признался, что хотел бы возглавить один из московских клубов в Российской Премьер-Лиге.

Источник: "РБ Спорт".

Сенников Мостовой
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