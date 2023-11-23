"Возможно, Мостовой будет топ-тренером России. У него огромный опыт футболиста, работал с хорошими тренерами", — сказал Сенников.
Напомним, сейчас Мостовой, именуемый в народе "Царь", проходит обучение в Российском футбольном союзе на тренерскую лицензию. Он признался, что хотел бы возглавить один из московских клубов в Российской Премьер-Лиге.
Источник: "РБ Спорт".
Сенников: Мостовой может стать топ-тренером в России. У него огромный опыт
Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников оценил перспективы Александра Мостового на тренерском поприще.
Фото: Елена Никитченко / ТАСС