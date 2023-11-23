"Краснодар" радует, интрига в чемпионате России необходима. Команда наступила на горло своей песне. Не поверил бы ни за что, что эта команда пропустит всего десять мячей по итогам первых 15 туров", — сказал Радимов.
Отметим, что южная команда, по сути, "выиграла" первую часть сезона в чемпионате России. Она набрала 32 очка и отрывается от идущего вторым действующего чемпиона страны "Зенита" на два очка. До начала зимней паузы команде Владимира Ивича осталось провести в РПЛ три матча.
Источник: "Матч ТВ".
Радимов: "Краснодар" радует. Команда наступила на горло своей песне
Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов оценил выступление "Краснодара" в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"