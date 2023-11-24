Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
23:00
ГранадаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кёльн
22:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
23:00
МонакоНе начат

Аршавин – о травматизме Дзагоева: у него просто такая физиология

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал решение Алана Дзагоева завершить футбольную карьеру.
Фото: РИА Новости
– Насколько слышал, Алан получил травму серьезную. Думаю, решение завершить карьеру с этим связано. Трудно как-то прокомментировать то, что он часто травмировался. Значит, у него просто такая физиология.

Ранее стало известно о том, что бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев принял решение завершить свою профессиональную карьеру. Он признался, что повесил бутсы на гвоздь из-за большого количества травм. Отметим, что последней командой Алана была “ПАС Ламия”.

Напомним, Дзагоеву 33 года. В России он известен по выступлениям за московский ЦСКА и казанский “Рубин”. За национальную команду Алан провел 59 матчей и забил девять мячей.

Источник: “Матч ТВ”

Аршавин Дзагоев Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится