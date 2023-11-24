– Насколько слышал, Алан получил травму серьезную. Думаю, решение завершить карьеру с этим связано. Трудно как-то прокомментировать то, что он часто травмировался. Значит, у него просто такая физиология.
Ранее стало известно о том, что бывший полузащитник сборной России Алан Дзагоев принял решение завершить свою профессиональную карьеру. Он признался, что повесил бутсы на гвоздь из-за большого количества травм. Отметим, что последней командой Алана была “ПАС Ламия”.
Напомним, Дзагоеву 33 года. В России он известен по выступлениям за московский ЦСКА и казанский “Рубин”. За национальную команду Алан провел 59 матчей и забил девять мячей.
Источник: “Матч ТВ”
Аршавин – о травматизме Дзагоева: у него просто такая физиология
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал решение Алана Дзагоева завершить футбольную карьеру.
Фото: РИА Новости