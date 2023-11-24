– На сегодняшний день мы не ведем переговоры с Россией о товарищеском матче в следующем году, но эта игра возможна. Думаю, вместе мы сможем сделать все возможное, чтобы эта встреча состоялась, – цитирует Аль Ансариь Sport24.
Ранее стало известно о том что РФС обратился к Ассоциации футбола Бахрейна с предложением провести товарищеский матч между национальными командами.
Напомним, сборная России по футболу отстранена от участия в международных турнирах. Свой последний поединок команда Валерия Карпина провела 20 ноября в Волгограде. Тогда россиянам удалось переиграть Кубу с разгромным счетом – 8:0.
Бахрейн готов провести товарищеский матч со сборной России
Сборные России и Бахрейна могут провести товарищеский матч в 2024 году, сообщил технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль Ансари.
Фото: РФС