"Это полное дерьмо для чемпионата и клубов. Клубам не хватает конкуренции с европейскими командами, а болельщикам — атмосферы", — сказал Вандерсон.
37-летний Вандерсон играл за "Краснодар" с 2012 по 2017 год. За это время в 155 матчах он забил 49 голов и отдал 24 результативную передачу. Футболист завершил карьеру летом 2021 года.
Источник: "Чемпионат".
Вандерсон — об отстранении российского футбола: полная ерунда для сборной и клубов
Бывший нападающий "Краснодара" Вандерсон прокомментировал международный бан на российском футболе.
Фото: ФК "Краснодар"