– Какая мотивация в отсутствие еврокубков? Странный вопрос. Не ищешь мотивацию – придет другой на твое место. Не хочешь – не играй, зачем ты занимаешься футболом? Надо доказывать и играть. Разве чемпионство в РПЛ без еврокубков – не мотивация? В прошлом году была мотивация занять третье место, – цитирует 28-летнего нападающего "Матч ТВ".
Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранило отечественные клубы и команды от участия в официальных международных турниров под своей эгидой.
26 ноября "Ростов" на своем поле минимально обыграл "Пари НН" со счетом 1:0 и с 20 очками поднялся на 10-ю строчку в таблице чемпионата России по итогам 16-ти сыгранных туров. Автором единственного гола в составе хозяев поля стал защитник Максим Осипенко, реализовавший 11-метровый удар в начале второго тайма. "Пари Нижний Новгород" под руководством Сергея Юрана располагается на 9-м месте, набрав 20 очков.
Форвард "Ростова" Комличенко: не ищешь мотивацию – придет другой на твое место
Форвард "Ростова" Николай Комличенко рассказал, как мотивирует себя на выступления в чемпионате России в отсутствие европейских клубных турниров.
Фото: ФК "Ростов"