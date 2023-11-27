– Слава Богу, все обошлось, и с Витором все в порядке. Его здоровью ничего не угрожает, – цитирует Норманда Sport24.
26 ноября защитник "Краснодара" Витор Тормена получил сотрясение мозга в результате столкновения с вратарем "быков" Матвеем Сафоновым по ходу первого тайма выездного матча 16-го тура РПЛ против "Урала" (1:3). Врач "Краснодара" Денис Шахаев сообщил предварительный диагноз: ушиб мягких тканей области верхнего века слева, рваная рана в области брови слева, а также сотрясение головного мозга. Ориентировочные сроки восстановления 27-летнего бразильца пока не называются.
Встреча в Екатеринбурге между "Уралом" и "Краснодаром" завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Команда Виктора Гончаренко прервала свою 10-матчевую безвыигрышную серию, а "быки" уступили верхнюю строчку в таблице РПЛ "Зениту" по итогам 16-ти сыгранных туров. В добавленное к первому тайму время Тормена был заменен после того, как получил травму головы в столкновении с вратарем своей команды Матвеем Сафоновым. Оба футболиста получили медицинскую помощь на поле, однако бразильский защитник не смог продолжить игру.
В нынешнем сезоне Тормена принял участие в 10 матчах чемпионата России в составе "Краснодара", не отметившись голевыми действиями.
Агент защитника "Краснодара" Тормены: здоровью Витора ничего не угрожает
Рафаэль Норманд, агент защитника "Краснодара" Витора Тормены, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"