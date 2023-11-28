Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Балтика
18:15
ЛокомотивНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Лацио
20:45
СелтикНе начат
Шахтер
20:45
АнтверпенНе начат
Милан
23:00
Боруссия ДНе начат
Фейеноорд
23:00
АтлетикоНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Янг Бойз
23:00
Црвена ЗвездаНе начат
Барселона
23:00
ПортуНе начат
Манчестер Сити
23:00
РБ ЛейпцигНе начат

Гендиректор "Балтики": тренерская мысль всем видна, мы верим в Игнашевича

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Балтики" Кирилл Волженкин рассказал о доверии со стороны руководства калининградского клуба к главному тренеру команды Сергею Игнашевичу.
Фото: ФК "Балтика"
– Мы понимаем, каких целей пытается и хочет добиться Сергей Николаевич. Практически все футбольное сообщество отмечает уровень футбола, который показывает "Балтика" при Игнашевиче. Тренерская мысль всем видна. Надеемся, что это принесет успехи. Мы верим в тренера, – цитирует Волженкина "СЭ".

По итогам 16-ти сыгранных туров чемпионата России "Балтика" набрала 12 очков и расположилась на предпоследнем, 15-м месте в таблице. Отставание команды Сергея Игнашевича от спасительной 12-й позиции составляет 9 очков. От зоны стыковых матчей балтийцев отделяет 1 очко. В минувшем туре дебютанты РПЛ на своем поле уступили московскому "Спартаку" со счетом 0:2. Сегодня вечером, 28 ноября, клуб из Калининграда дома сыграет с московским "Локомотивом" в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России.

Балтика Игнашевич
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится