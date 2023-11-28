– Мы понимаем, каких целей пытается и хочет добиться Сергей Николаевич. Практически все футбольное сообщество отмечает уровень футбола, который показывает "Балтика" при Игнашевиче. Тренерская мысль всем видна. Надеемся, что это принесет успехи. Мы верим в тренера, – цитирует Волженкина "СЭ".
По итогам 16-ти сыгранных туров чемпионата России "Балтика" набрала 12 очков и расположилась на предпоследнем, 15-м месте в таблице. Отставание команды Сергея Игнашевича от спасительной 12-й позиции составляет 9 очков. От зоны стыковых матчей балтийцев отделяет 1 очко. В минувшем туре дебютанты РПЛ на своем поле уступили московскому "Спартаку" со счетом 0:2. Сегодня вечером, 28 ноября, клуб из Калининграда дома сыграет с московским "Локомотивом" в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России.
Гендиректор "Балтики": тренерская мысль всем видна, мы верим в Игнашевича
Генеральный директор "Балтики" Кирилл Волженкин рассказал о доверии со стороны руководства калининградского клуба к главному тренеру команды Сергею Игнашевичу.
Фото: ФК "Балтика"