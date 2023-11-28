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Нгамале: "Динамо" работает, чтобы конкурировать с "Зенитом" и "Краснодаром"

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Вингер московского "Динамо" Николас Нгамале рассказал о целях своей команды.
Фото: ФК "Динамо"
"Возможно ли конкурировать с "Зенитом" и "Краснодаром"? Это футбол. Возможно все. Мы не думаем над этим, а работаем, чтобы конкурировать с ними", — приводит слова Нгамале "Чемпионат".

"Динамо" располагается на третьей строчке таблицы РПЛ. Бело-голубые набрали 28 очков в 16 матчах. 4 декабря москвичи сыграют с "Рубином". Игра пройдет в Москве на "ВТБ Арене".

В текущем сезоне Нгамале принял участие в 19 играх. В них 29-летний камерунец забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.

Динамо Нгамале Краснодар Зенит
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